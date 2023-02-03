Akşemseddin’in Çilehanesi gübrelik olarak kullanılıyor

İskilip Evlik Köyü Akşemseddin Camii Çilehanesi yıllardır hayvan gübreliği olarak kullanılıyor.

Dereseki Evlik köyünde bulunan Akşemseddin Hz. tarafından yaptırılan 600 yıllık Çilehane yıllardır hayvan gübreliği olarak kullanılmaya devam ediyor.

Manevi yönü yanında, İskilip'te inanç turizminin de merkezi konumundaki Evlik köyü Akşemseddin Camii ve bölgedeki alanların bakımsızlığı ziyaretçilerin tepkisine yol açıyor.

Yılda binlerce ziyaretçisi bulanan köy içerisindeki kutsal mekanların bakımsızlığı ve çevre kirliliği içinde her hangi bir çalışma yapılmıyor.

Köyde bulunan Akşemseddin Cami’nin yanında bulunan Çilehane'nin ise bir bölümü yıllardır toprak altından gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Çilehane'nin bulunduğu alandaki hayvan ahırından hayvan dışkıları ise Çilehane'nin üzerine atılmaya ve doldurulmaya devam ediliyor.

Çilehane'nin bir bölümünün üzerine yıllar önce ev yapan köy sakini alanın kendi tapulu arazisi olduğunu belirterek, kendisinin mağdure edilmemesi durumunda tapulu arazisini boşaltacağını belirtiyor. Köyde yaptığımız sohbetlerde Çilehane’nin harebeye dönüşmesine vesile olan şahsın da büyük sorunlar yaşadığı yönünde.

Neredeyse tamamı toprak altında kalan tarihi Çilehane define avcılarının da uğrak noktalarından birisi olmuş durumda. Köy sakinleri alanda kazı yapmak isteyenlerin olduğu, fakat köy halkının buna müsaade etmediğini belirtiyorlar. Toprak ve hayvan gübreleri altında kalan bu kutsal mekanın büyüklüğü tam olarak bilinemiyor. Bölgeyle ilgili araştırmaları bulunan tarihçi Ali Kılcı Çilehane'lerin genelde 1 ile 2 metre kare büyüklüğünde olduğunu, Evlik köyü Akşemseddin Çilehane'sinin kaç odadan oluştuğunun bilinmediğini belirtti.

İskilip Evlik Köyü Akşemseddin Camii ve bölgede bulunan türbelerin bulunduğu alanların çevre düzenlemesi 1996 yılında İskilip Belediyesi tarafından yapılmıştı. 2012 yılın da ise İskilip Kaymakamlığı’nca bölgede çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmaları yapıldı. Her iki çalışmada da Çilehane ile ilgili bir girişimde bulunulmadı.

Çorum Valiliği tarafından İl Özel İdaresi’nce bölgede bir çalışma başlatılacağı açıklansa da bu konuda henüz bir gelişme yaşanmış değil. Diğer yandan alanda sorumluluğu bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Tokat Vakıflar Müdürlüğü’nce bir proje ihalesi açılmış durumda.

ÇİLEHANE NEDİR?

Çilehane, tarikat yapılarında dervişlerin çile dönemleri için yapılmış, yalnızca küçük bir kapısı bulunan, penceresiz ve dar odadır. Bu odalar genelde 1 tane olmasına rağmen, bazı yerlerde daha fazla olabilir. Tarikata yeni katılan müridler belli bir olgunluğa gelene kadar bu odalarda günlerce ibadet eder. Tarikat şeyhleri ve ileri gelenleri de bu odalar da haftalarca kalarak ibadet ederler. (Haber Merkezi)