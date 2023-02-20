Ali Keçik vefat etti

MURAT KARASU
Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş’in eniştesi, eski kırtasiye esnafından (Eti Kırtasiye) Ali Keçik(77) vefat etti.
22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun dünürü, Hacer Keçik’in eşi, Ahmet Keçik, Aynur Keçik ve Aylin Ayvazoğlu’nun babaları Ali Keçik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Oğuzlar'da toprağa verilecek.
Hâkimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023, 10:22
Yillar önce Eti kirtadiyeden tanirim.. Yuce Allah tan rahmet, sevenlerine bas sagligi dilerim..