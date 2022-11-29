Anadolu Mektebi, Sezai Karakoç’u andı

FATİH AKBAŞ

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi’nin desteği ile Anadolu Mektebi tarafından Sezai Karakoç’u anma programı düzenledi.

Panelistler Sezai Karakoç’un eserleri, edebi kişiliği ile yaşamından kesitler sundular.

Anadolu Mektebi, Türk edebiyatının seçkin şairi, toplumsal ve siyasal düşüncesinin üretken entelektüeli ve yazarı, mütefekkir Sezai Karakoç’u anmak ve anlamak amacıyla Çorum’da panel gerçekleştirdi.

21 ilden toplam 80 öğretmen ve öğrencinin katıldığı “Vefatının 1. Yılında Üstad Sezai Karakoç” paneli dün Devlet Tiyatro Salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan panelde ilk olarak Anadolu Mektebi’nin tanıtım videosu izlendi.

Başkanlığını Ali Anıl Şeker’in yaptığı panele konuşmacı olarak Behiye Ünalan, Sevim Arıcı, Esra Nur Albayrak ile Zehranur Bayraktar katıldı. Panelistler Sezai Karakoç’un hayatı, eserleri ve edebi kişiliğinden örnekler verdiler.

Programın sonunda konuşma yapan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü Anadolu Mektebi hakkında bilgiler verdi.

Paneli Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci izledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 19:01