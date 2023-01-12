Ankara'da kamu konutu satışı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Sincan, Yenimahalle ve Çankaya'da bulunan 4 adet kamu konutunu 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satacak.

İhale 8 Şubat 2022 tarihinde Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Kale Emlak ve Anıt Emlak Müdürlükleri'nce oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak.

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Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023, 18:16