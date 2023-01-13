Arasta’da gece mesaisi

Çorum Belediyesi Çöplü Arastası’ndaki ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Çöplü Arastasında geçtiğimiz ay başlatılan ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında arastanın altyapını da yenileyen Çorum Belediyesi bu çalışmalardan arasta esnafının olumsuz etkilenmemesi için oldukça hassas davranıyor.

‘Esnafımızın işlerini aksatmamak için gece çalışıyoruz’

Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın, esnafın etkilenmemesi için çalışmaların gece saatlerinde yapıldığı Çöplü Arastası’nda incelemelerde bulundu. Şehrimizin tarihi dokusunu ve ruhunu ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalara büyük bir aşkla 24 saat esasıyla devam ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın, "Özellikle esnafımızın işlerini aksatmamak için sokak sağlıklaştırma ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızı mümkün olduğunca gece yapıyoruz. Esnafımız işyerini kapattığı zaman çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.

Arastanın altyapısı yenileniyor

Çalışmaların ilk etabında Saat Kulesi’ne cephe işyerlerini güzelleştirdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu dokunuşumuz hemşehrilerimiz tarafından çok beğenildi. Söz verdiğimiz gibi ikinci etap çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Saat Kulesi’ne bakan cepheler nasıl tarihi görünüme kavuşmuşsa Arasta içerisinde dört adadaki dükkânlar da aynı şekilde tarihi görünüme kavuşacak." dedi.

Sadece cephe sağlıklaştırması ile kalmayıp Arasta içerisindeki altyapıyı da yenileyeceklerini açıklayan Başkan Aşgın, "Arasta içerisindeki içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesini de yeniliyoruz. Elektrik hattını yer altına alıyoruz. Bu bölgede doğalgaz hattı yoktu, çalışmalarımız kapsamında doğalgaz hattı da döşenmiş olacak. Altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra tarihi dokuya uygun şekilde Arnavut kaldırımları ve aydınlatmasıyla tarihi dokusuna tekrar kavuşturuyoruz. Cephe sağlıklaştırma kapsamında çatılarını komple yeniliyoruz." dedi.

14 bin 500 metrekarelik tarihi şehir meydanının yavaş yavaş gün yüzüne çıktığını kaydeden Başkan Aşgın, "Halk Bankası’nın yıkılması il süreci başlatmıştık. Ziraat Bankası’nın taşınma işleminden sonra orayı da yıkacağız. 14 bin metrekare tarihi meydanı 2023 yılında tamamlamış olacağız.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023, 20:00