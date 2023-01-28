Asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Amasya'nın Merzifon ilçesinde asansör boşluğuna düşen Çorumlu genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Celal Karaman Merzifon'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düştü.

Karaman'ı yerde hareketsiz yatar halde görenler , 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çorumlu genç kurtarılamadı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaman'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023, 19:22