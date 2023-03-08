Aşgın'dan 'toplu sözleşme' açıklaması

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, işçiyi mağdur edecek bir kararın altına imza atmayacaklarını söyledi.

Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında Hizmet İş Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerine değinen Başkan Aşgın, “Biz personelimizle gurur duyuyoruz. Hakikaten helalinden evlerine ekmek götürmenin telaşı içindeler. Hem deprem bölgesinde hem de şehrimizde çok başarılı çalışmalara imza atıyorlar. O konu da yasal prosedür devam ediyor. Nasıl geçmişte personelimize ekstra imkanlar tanımışsak bundan sonraki süreçte de işçimizi mağdur edecek bir kararın altına imza atmayız. Yasal prosedür o konuyla ilgili de devam etmektedir. Çalışanlarımızın bu yasal süreci beklemelerini tavsiye ediyorum. Kısa süre içinde davulla zurnayla sözleşmemizi yaparız. Çünkü biz altın terine inanan insanlarız” ifadelerini kullandı.