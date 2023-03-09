Bakanlık Çorum’da ilk kazmayı vurdu

FATİH BATTAR

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Çorum’a kazandırılacak ‘Spor Temalı Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu.

Toplam 56 dönümlük alana inşa edilecek ve yaklaşık 56 milyon 549 bin liraya mal olacak Millet Bahçesi için ihaleyi alan yüklenici firma çalışmalara başladı.

İçerisinde kapalı spor sahaları, koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, açık alan fitness aletleri ve millet kıraathanesi’nin de olacağı millet bahçesinin 300 gün içinde tamamlanarak Çorum halkının hizmetine sunulması bekleniyor.

Projenin ikinci etabında ise araç trafiği de göz önünde bulundurarak iki katlı yer altı otoparkı yapılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 19:48