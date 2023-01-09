Baran, ‘Muhasebe ve müşavirlik ücretleri eridi’

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, ekonomimizde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yüksek enflasyon Mali Müşavirleri zor durumda bıraktı. söyledi.

Muhasebe ve müşavirlik ücretlerinin eridiğini ifade eden Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin yüksek enflasyon nedeniyle yetersiz kalması, muhasebe bürolarının sürdürülebilirliğini ve hizmet sunmasını olanaksız boyuta getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85 artış, kayıpları dahi telafi etmiyor. 2023 yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin 2022 yılı için yayınlanan asgari ücret tarifesindeki tutarların en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.” dedi.

Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin verdikleri bir çok hizmetin karşılığında elde ettikleri ücretlerin, giderlerini karşılayamaz hale geldiğini belirten Başkan Baran, şu açıklamayı yaptı:

“Hem işletmeler, hem kamu için hayati önemde görev üstlenen Mali Müşavirlerin hizmetlerinin aksaması tüm kesimler için telafisi güç sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Gelinen aşamada, mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli giderlerin personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo vb. tamamında olağanüstü artışlar meydana gelmiştir.

Özellikle son yıllarda girdi maliyetlerinde yaşadığımız yüksek artışlara karşın ücret tarifelerimizde bu artışa paralel bir artış olmaması nedeniyle, yaşanan ekonomik kayıpların öncelikle telafi edilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, maalesef günümüz koşullarında verilen hizmetin karşılığı olmaktan tamamen uzaklaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, maliyetleri karşılamayan ücretler, hizmet kalitesini de ciddi şekilde tehdit eder seviyeye ulaşmıştır.

Meslek mensuplarının yıllar itibariyle vermekte oldukları hizmetler nedeniyle elde ettikleri ücretlerdeki değişim (artış oranı) ile bu hizmetlerin sunumu için katlanılan maliyetlerdeki değişimin (artış oranının) paralel bir şekilde olması beklenmektedir. Ancak 2017 yılı ile 2022 yılları arasında asgari ücret tarifemiz %95 artmıştır. Buna karşılık aynı yıllar dikkate alındığında;

Asgari ücretlerin işverene olan maliyetlerindeki değişimi yüzde 247, 2023 yılı artışı dahil edildiğinde yüzde 560, Üretici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 296, tüketici fiyat endekslerindeki değişim yüzde 155 ve bu iki endeksin ortalamasındaki değişimler yüzde 224, Amerikan Doları kurundaki değişimler yüzde 393, Enerji (elektrik, akaryakıt) fiyatlarındaki değişimler yüzde 745, kağıt fiyatlarındaki değişimler yüzde 300 oranında artmıştır.

Mali Müşavirlik ücret tarifesindeki ücretler, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle erimiştir. Yukarıdaki veriler açıkça göstermektedir ki, yıllar içerinde yaşanan kayıpları dahi karşılamaktan uzak olan yüzde 85'lik artış, bu erimeyi derinleştirmektedir.

Mali Müşavirlik ücretlerinde yıllar itibariyle meyadana gelen erime ve bu erimenin nasıl giderileceği tarifenin yayımından önceki 2 aylık süreçte ilgili bürokratlara, siyasilere ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanına arz edilmiştir. Ancak, haklılığı istatistiki verilerle ortaya konulan bu talepler maalesef karşılanmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de açıklanan muhasebe ücretlerindeki yüzde 85'lik artış, bürolarımızın yaşadığı büyük sıkıntıyı telafi etmeyeceğinden, ücretlerin en az yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.” (Haber Merkezi)