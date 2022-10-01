Başaranhıncal dörtte dört yaptı

EROL TAŞKAN/FATİH BATTAR

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, dördüncü kez TSO seçimlerini kazanarak güven tazeledi. Hafta sonu yapılan seçimlerde 21 meslek gurubundan 57 asil, 57 yedek üye ve meslek komitelerinin seçimleri tamamlandı.

TSO kompleksinde cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde görev alan 57 meclis üyesi, Cuma günü gerçekleştirilecek ilk meclis toplantısında yönetim kademeleri için oy kullanacak.

En yaşlı meclis üyesinin başkanlığında başlayacak olan meclis toplantısında, ilk olarak Meclis Başkanı ve Meclis Divanı seçimleri gerçekleştirilecek. Ardından da 10 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ve TOBB Delegeliklerinin seçimi tek tek yapılacak oylama ile tamamlanacak.

Ayrıca meclis üyeleri 7 tane TOBB delegesi, 3 tane Hesap İnceleme Komisyon Üyesi, 6 tane Disiplin Kurulu Üyesi, 22 tane Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, 6 tane de Akreditasyon İzleme Komisyonu üyesini seçecek.

Üç dönemdir TSO Başkanı olarak görev yapan Çetin Başaranhıncal’ın listesi, dördüncü dönemde de güven tazelemiş oldu.

İlk meclis toplantısına kadar resmi olarak TSO Başkanı henüz belli olmamış olsa da, dörtte dört yaparak dördüncü dönem başkanlığını da kazanan Başaranhıncal, seçimlerin tamamlanmasının hemen ardından Başkan olarak adeta tebrik yağmuruna tutuldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022, 10:24