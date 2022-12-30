Başkan'a ‘tefrişat’ eleştirisi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a tepki gösterdi.

Çorum Belediyesi’nin yeni binanın iç tefrişatının Sivas ve Bursa gibi çeşitli illerden alındığını belirten TSO Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, sektörün zor günler geçirdiğini ifade ederek, Aşgın’ın bunu görmezlikten geldiğini ve yeni Belediye hizmet binasına Çorum’dan hiçbir malzeme alınmadığını dile getirdi.

Erdal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasına kavuşması elbette bizleri sevindirmiştir. İlimiz için önemli bir yatırımdır. Ancak, şunu da ifade etmeden de geçmek istemiyorum. Mobilya sektörü zor günler geçirirken, Sayın Başkan bunu görmezlikten gelmiştir. Yeni binanın tüm malzemeleri Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile Sivas ve Bursa gibi illerden alınmıştır. Tüm bu alımlar gerçekleştirilirken maalesef ki, Çorum’da bu işi yapan esnaflar hiçe sayılmıştır. Bizim esnafımıza bu konu ile ilgili bilgi dahi verilmemiştir. Oysa ki, Sayın Başkan Aşgın, her fırsatta esnaf dostu olduklarını vurgulasa da, bu hareketiyle maalesef esnaf dostu olduğu açıklamalarına gölge düşürmüştür.” (Haber Merkezi)