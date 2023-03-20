Başkan’ın dikkati yangının büyümesini önledi

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çıkan yangın Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’un dikkati sayesinde kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Sanayi sitesinde akşam saatlerinde makam aracıyla sık sık gezen Başkan Uzun, bir işyerinin yandığını görerek durumu hemen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiyle birlikte iş yeri yanmaktan kurtarılırken, Oda Başkanı Necmettin Uzun ise, yangına kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine ve emniyet güçlerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)