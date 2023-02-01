Bayat'a mezbaha ile yamaç paraşütü pisti yapılacak

Bayat Belediyesi ile DOKAP arasında 2 proje için imzalar atıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından desteklenen 2023 yılı yatırım programları kapsamında Bayat Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan mezbahane ve Asma Tepe Yamaç Paraşütü alanı projelerinin protokol imza töreni, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’in katılımıyla yapıldı.

İlçede kaliteli hayvancılığa ve güvenilir gıdaya ulaşmada önemli katkı sağlayacak olan mezbahane için Başkan Ünlü, “Önemli bir tesisi daha ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.

Asma Tepe Yamaç Paraşütü alanı projesi ile de yamaç paraşütünde iddialı konuma geleceklerini kaydeden Başkan Ünlü, yamaç paraşütü yapmak isteyenler için en uygun yerin Bayat ilçesi olduğunu söyledi.

Bayat ilçesinin, her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Ünlü, ilçeyi geliştirmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, DOKAP olarak Çorum ve ilçe belediyelerinin çeşitli projelerine destek verdiklerini söyledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023, 18:32