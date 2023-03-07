'Baz istasyonları binalardan kaldırılsın' önerisi

FATİH AKBAŞ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile ilçelerinde yıkıma neden olan depremler sonrasında en çok tartışılan konulardan birisi de iletişimde yaşanan sıkıntılar oldu.

GSM firmalarının baz istasyonlarının kurulu olduğu çok sayıda binanın depremde yıkılması ve ayakta kalan baz istasyonlarının da yetersiz kalması nedeniyle iletişimde uzun süre aksamalar meydana gelmişti.

Bu yaşananlar özellikle sağlam olmayan binalardaki GSM baz istasyonlarının durumunun sorgulanmasına neden oldu.

Gülabibey Mahallesi eski Muhtarı Hikmet Durgun, yaptığı değerlendirmede depremlerde yıkılma riskiyle karşı karşıya olan binalarda bulunan baz istasyonlarına dikkat çekti.

Cep telefonlarının hayatın bir parçası olduğunu ve Kahramanmaraş depreminde ise bu sayede çok sayıda hayatın kurtarıldığının altını çizen Hikmet Durgun, “Ancak GSM firmaları işin kolayına ve maliyet ucuzluğuna kaçarak baz istasyonlarının büyük bölümünü Türkiye genelinde kıytırık binaların çatı katlarını yerleştirmiştir. 6 Şubat‘ta ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 11 il ve ilçelerinin büyük bölümünde GSM firmaları da enkaz altında kalmıştır. Devletimiz ve milletimiz seferber olmuş ama maalesef bu firmalar belli bir zaman hiç hizmet verememiş, cep telefonları çekmemiş, enkaz altındaki insanlarımıza ulaşmakta çok zorluklar çekilmiştir. Eğer firmalar, baz istasyonları binalarla birlikte yıkılmayıp cep telefonlarına hizmet vermiş olsaydı enkaz altında kalan daha fazla insanımız ya yakınlarına yada yetkililere erkenden ulaşacaktı” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin, baz istasyonlarının kurulacakları yerler açısında da bir milat olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Durgun,

“Artık GSM firmaları işin kolayına kaçmadan binaların üzerindeki baz istasyonlarını sökerek şehirlerin ve yerleşim alanlarının yüksek yerlerine veya şehir kenarlarına büyük demir direklere kurmalıdır. Böylece baz istasyonlarının depremlerden ve bunlara bağlı elektrik kesintilerinden etkilenmeden necip milletimize kaliteli ve kesintisiz hizmet vermeleri sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Durgun, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar dileyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, 21:24