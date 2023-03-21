Belediye'de çalışacak kişiler kura ile belirlendi

Çorum Belediyesi 7 aylık geçici süreyle istihdam edeceği 260 beden işçisi alımı için canlı yayında kura çekimi düzenledi.

Çorum Web TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekiminde mülakata çağırılacak 520 kişi belirlendi.

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ)’te yayınlanan ilanda taşıma, kaldırma, istifleme, kürek, kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak, yükleme, boşaltma vb. işleri yapmak üzere 7 ay süreyle çalışacak 260 beden işçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

19 Mart tarihine kadar yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından bugün ÇOKİŞ bürosunda noter eşliğinde kura çekimi yapıldı.

Başvuru yapan 1563 kişi arasından mülakata çağrılmak üzere noter huzurunda 260 asil ve 260 yedek olmak üzere toplam 520 kişi kurayla belirlendi. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleşen kura çekimini Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer de takip etti.





Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 16:58