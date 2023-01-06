Bi' Kitabevi açıldı

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Tuğrul Yıldırım’ın Bi’Kitabevi dualarla açıldı.

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi numara 46 (Carrefoursa yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Bi’Kitabevi Hediyelik Oyuncak Kafe’nin açılışına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından davetliler, işyerini gezerek Bi’Kitabevi hakkında bilgi aldı.

Bölgenin en büyük kitap kırtasiye mağazalarından birini Çorum’a kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını belirten işletme sahibi Tuğrul Yıldırım, Bi’Kitabevi olarak 1300 metrekare alanda kitap, kırtasiye, hediyelik eşya, oyuncak ve kafe olarak hizmette olduklarını söyledi.

Bi’Kitabevi olarak ayrıca Çorum’da kişiye özel ders çalışma odaları, video ders çalışma odası, sessiz kütüphane gibi yepyeni uygulamalarla bir ilki başlattıklarını ifade eden Yıldırım, açılışa özel sürpriz indirim kampanyasını kaçırmak istemeyen tüm Çorum halkını Bi’Kitabevi’ne davet etti.

Yıldırım; “Güleryüzlü hizmet ve satış sonrası memnuniyet odaklı bir anlayışı prensip edinen Bi’Kitabevi ailesi sizleri yeni yerinde ağırlamak üzere bekliyor.” dedi

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023, 19:24