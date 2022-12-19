‘Birkaç ay içinde trafiğe açılacak’

FATİH BATTAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Çorum-Ankara Çevre Yolu’ndan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşakta incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 300 milyon mal olacak İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısı sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşağın birkaç ay içinde tamamlanarak himete sunulacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu; “ Burası Çorum’un önemli noktalarından bir tanesi. Şehirlerarası yolların kesiştiği ve trafiğin hareketli olduğu yoğun bir nokta. Burayı artık kavşak olarak çözdük. Çorum’a bakan olduktan sonra dördüncü gelişim. Her gelişimizde projelerde güzel ilerlemeler var. Projeleri yakından takip ediyoruz. Bu projeler gelişen büyüyen Çorum’un sanayisine ve ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Çok kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak bu muazzam eser şimdiden hayırlı olsun. Memleketimizin her noktasında hemşehrilerimize en iyi hizmetin sunulması için aşkla çalışıyoruz. Çorum’u Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak projelerle donatıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, rahatı ve geleceği için daha güzel bir Çorum için daha çok çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi

Bakan Karaismailoğlu’na Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile kurum müdürleri katıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 18:30