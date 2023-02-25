Cami imamının oğlu hayatını kaybetti

Çorum’da bir genç başından vurularak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda 21 yaşındaki Seyyid Abdulbaki Emer, arkadaşının silahından çıkan saçmalar sonucu başından vurularak hayata veda etti.

Çorum'un Bayat İlçesi Yeni Mahalle Belören Kümeevleri nüfusuna kayıtlı olup, Çorum'da ikamet eden, Çorum Kafkas Camii imamı Mustafa Emer'in oğlu Seyyid Abdulbaki Emer, bir bağevinde silahla oynayan arkadaşının kurbanı oldu.

Olay merkeze bağlı Abdalata Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.'nin babasının bağ evinde toplanan Habib L., A.S.S. ve Seyyid Abdulbaki Emer, birlikte oturdukları esnada Habib L., bağ evindeki tüfek ile oynadığı esnada tüfeğin birden ateş alması sonucu arkadaşı Seyyid Abdulbaki Emer'i vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde başından vurulan Seyyid Abdulbaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Seyyid Abdulbaki'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Çorum Akşemseddin Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023, 22:07