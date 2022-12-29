Cansuyu’ndan ihtiyaç sahiplerine yardım çağrısı

FATİH AKBAŞ

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere kışlık giyecek ve gıda yardımında bulundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, yaptığı açıklamada, kış ayının soğuk yüzünü gösterdiği şu günlerde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yetim ailelerin ve muhtaçların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını belirtti.

“560 AİLEYE YARDIMDA BULUNDUK”

Nerede gerçek bir muhtaç varsa ona ulaşmayı amaç edinen Cansuyu Derneği’nin yardım faaliyetleri hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Emrah Öztekin, “Kış şartlarının hâkim olduğu bugünlerde temel kış ihtiyaçlarını muhtaçlara ulaştırıyoruz.Dernek olarak Çorum genelinde yaptığımız yardımlarımızda muhtaç ailelere ve yetimlere kış ayları gelmeden önce başlattığımız çalışmalarla hayır severlerin bizlere vermiş olduğu emanetleri 560 aileye kaban, bot, kışlık kıyafet ve gıda olarak muhtaçlara ulaştırdık”dedi.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Derneğin yardım çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Emrah Öztekin, “Dünyanın birçok bölgesine yardımlar ulaştırıyoruz ama önceliğimiz elbette kendi mahallemiz, kendi şehrimiz ve kendi ülkemizdir. Bizim ülkemizde de çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşamaktadır ve biz elimizden geldiğince bu kardeşlerimize can suyu olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza da bu yardımları yaptıkları için teşekkür ediyoruz”şeklinde belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını kaydeden Öztekin, “Bizlere gelen kardeşlerimizden, “bunlara nerden ulaştınız nerden buluyorsunuz” şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Biz de Cansuyu Derneğimize yapılan başvuruları değerlendirip, yerinde araştırma yaparak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin direk kendilerine, bizlere verilen emanetleri ulaştırıyoruz. Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Bu kış günlerinde yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenabı Allah’ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum”diyerek açıklamasını tamamladı.