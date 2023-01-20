ÇEKVA’dan Yetik’e teşekkür

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Ankara Şube yönetimi, derneğe burs yardımında bulunan Mehmet Akif Yetik’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl 62 öğrenciye burs vermeye başlayan ÇEKVA Ankara Şubesi, bu yıl 105 üniversite öğrencisine burs veriyor. Derneğe burs verenlere teşekkür ziyaretleri yapan ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık ve Kurucu Şube Başkanı Davut Güney, en çok burs verenlerden Mehmet Akif Yetik’i Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerinde ziyaret ederek teşekkür plaketi sundu.

Şube Başkanı Bahattin Işık, “Hayırsever hemşerilerimizin desteği ile Ankara ve Kırıkkale’de öğrenim gören 100’den fazla öğrenciye burs vermeye başladık. Amacımız bu sayıyı her yıl artırmak” dedi.

Ziyarette ÇEKVA Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdoğan, Galip Yeşilbaş ve Nurettin Kulalı ile birlikte YETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Yetik de hazır bulundu. (Haber Merkezi)