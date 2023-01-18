Çerikçi güven tazeledi

FATİH BATTAR

S.S. Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Erdoğan Çerikçi güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, esnaf odaları başkanları ile kooperatif üyeleri katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığını Hasan Yılmaztürk, katip üyelikleri ise Vahap Akyol, Selim Süleyman Metineren, Ümmügülsüm Helvacı yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan S.S. Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi; “2016 yılında kurulan kooperatifimiz bugün 5.genel kurulunu yapıyor. En son 2021 yılında yaptığımız genel kurulda ilk günkü gibi çalışmalarımıza heyecanla devam etme sözü vermiştik. Bugün de aynı heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar kooperatif üyelerimize hizmet vermenin gayreti içindeyiz. Genç bir kooperarifiz. İlk günkü heyecanla çalışan bir yönetim ve ekibimiz var. “dedi

Çerikçi, konuşmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekillerine, il başkanlarına esnafa verilen kredi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kurulda gelir-gider, faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi. Ardından seçimde geçildi. Yapılan seçimde Erdoğan Çerikçi, tek başına girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden S.S. Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı seçildi.

S.S. Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetiminde de şu isimler yer aldı: Erdoğan Çerikci, Mehmet Murat İlter, Elvan Şen, Ersan Özdemir, Halil Yılmaz.

Denetim Kurulu: Kadir Baycu, Ekrem Toydemir

Bölge Birliği Temsilcileri: Erdoğan Çerikci, Mehmet Murat İlter, Elvan Şen.”



