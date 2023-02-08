‘Çiçek parasını depremzedelere gönderin’

HURŞİT BOZKURT

Ziraat Odası’nın genel kurulunda başkanlığa seçilen Adem Özdemir, dostlarından kendisine gönderilecek çiçek yerine Valilik kanalıyla depremzedelere yardım yapılmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan, Ziraat Odası Çorum Şube Başkanı Adem Özdemir, oda başkanlığına seçilmesinden dolayı kendisine çiçek gönderecek dostlarına tavsiyede bulunarak, “Depremzede kardeşlerimiz acı çekerken biz onların acısını yürekten hissediyoruz. Gönül dostlarım sizlere bir konuyu arz etmek isterim. Odamıza çiçek göndermek yerine Valiliğimizin depremzede kardeşlerimiz için açtığı hesaba çiçeğin karşılığını yatırırsanız daha iyi olur. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.