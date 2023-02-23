'Çiftçilere verilen destek artırılmalı’

HURŞİT BOZKURT

Seracılık yaparak geçimini sağlayan çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üretime her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu, bunun içinde çiftçilere verilen desteğin artırılması gerektiğini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir beraberinde Ziraat Odası Meclis Kurulu Üyeleri ile birlikte seracılık yaparak geçimini sağlayan çiftçilerle bir araya geldi.

SERACILARI TEK TEK DİNLEDİ

Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede seracıların sorunlarını tek tek dinleyen Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üretimin önündeki engellerin kaldırılması için gereken adımların atılacağını söyledi.

‘ÇİFTÇİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI LAZIM’

Üretime her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bunun için de çiftçilere verilen desteğin artırılması ve önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini anlatan Özdemir, çiftçinin para kazanabilmesi için alınacak önlemlerin, ülkeye istihdam ve ekonomi olarak yansıyacağını ifade etti.

‘SERACILARIN ÜRETİMDE BÜYÜK ROLÜ VAR’

Ülke ekonomisini ayakta tutan yegane güçlerden birinin çiftçiler olduğunu, seracılarında üretimde büyük bir rolünün olduğuna dikkat çeken Özdemir, özellikle yaşanan depremin ardından gıdanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha öne çıktığına değindi.

‘ÇİFTÇİNİN SESİ OLACAĞIZ’

Toplantıda üreticilerinde önerilerini dinleyen Özdemir, sorunların üstesinden gelinebilmesi için Ziraat Odası olarak gereken yerlere ulaşıp çiftçilerin sesi olacağını aktardı.