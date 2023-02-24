Çimento arazisi için dünyaca ünlü firma Çorum'a gelecek

FATİH BATTAR

Çimento arazisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, arazinin analizi için dünyaca ünlü şehir planlayıcısı bir şirketi Çorum’a davet ettiklerini belirterek; “Buranın tapusu 2020 yılında Çorum Belediyesi’ne geçti. 1 milyon 384 bin metrekarelik devasa bir alan. Biz o alanda kırı kırk yararak 3 yıldır ilgili çalışma yapıyoruz. Orada yeni bir şehir kurduğumuz için depremden sonra o bölgenin analizi için dünyaca ünlü bir şehir planlayıcısı şirketi ile görüşme yapmaya başladık. Bu firmayı Çorum’a davet ettik. Projeyi ilan etmeden önce son kez bir de bu firmayla görüşme istedik. Bir-iki gün içinde Çorum’a gelecekler ve bölgede inceleme yapacağız ve ona göre o bölgeye yapacağımız projeyi açıklayacağız.” dedi

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 17:36