Çorum'da 12 baraj ve 3 gölet ihalesi Aralık’ta

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum’da 2003 yılından bugüne kadar 13 baraj ve 3 göleti tamamladıklarını belirterek, 3 adet gölet ile 12 adet baraj ve sulama projesinin proje ihalelerinin ise Aralık ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

Son 20 yılda Türkiye’nin dört bir köşesinde inşa ettikleri su yapılarıyla kutsal vatan topraklarını ihya ettiklerini dile getiren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Türkiye'de baraj sayısını 270'lerden 930’lara yükselttik. Tabi bu yatırımlardan Çorum ilimizde nasibini aldı. 2003 yılından bugüne kadar Çorum’da 13 baraj ve 3 gölet tamamlanmış olup, toplamda 869 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Bunlar Çorum için son derece önemli yatırımlardır”dedi.

‘ÇORUM’UN MÜNBİT TOPRAKLARINI SUYLA BULUŞTURUYORUZ’

Çorum’un münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “2003 yılından bugüne kadar Çorum’da inşa edilen 12 adet baraj ve 3 gölet ile toplam 218.200 dekar tarım alanı suya kavuşmuştur. Tamamlanan bu tesislerle Çorum ili ve ilçelerimizde 218.200 dekar alanda yapılan sulu tarım ile milli ekonomiye 2022 yılı birim fiyatlarıyla 327 milyon TL katkı sağlanmıştır. Bununla birlikte 4 adet baraj inşaatımız devam etmekte ve 2 adet gölet inşaatımızın da ihalesi 2022 yılında yapılacaktır. İnşaatı devam eden 4 adet tesisin tamamlanması ve 2 adet de ihalesi yapılacak göletimiz ile toplam 41.360 dekar tarım arazisine daha can suyu verilerek ülkemiz ekonomisine 2022 yılı birim fiyatlarıyla 62 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir”ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER YOLDA

Çorum için yatırıma hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Lütfi Akca, 14 adet baraj, 3 adet de göletin proje ve planlama çalışmalarının devam ettiğinin müjdesini vererek, “Toplam 15 adet su yapısının proje ihalesini Aralık ayında inşallah yapıyoruz. Alaca Perçem Barajı, Alaca Sincan Barajı Yükseltilmesi, Alaca İsmailli Göleti, İskilip Kayaağzı Barajı, İskilip Kutluözü Barajı, İskilip Yeniceköy Barajı, İskilip Yukarıörenseki Barajı, Kargı Aksu Göleti Yülkseltilmesi, Mecitözü Hıdırlık Göleti Yükseltilmesi, Merkez Dövenci Barajı , Osmancık Karalargüney Barajı, Bayat Akseki Barajı, Merkez Harmancık Barajı, Merkez Yoğunpelit Barajı, Sungurlu Tatlı Barajı, olmak üzere toplam 3 adet gölet, 12 adet baraj ve sulama projesinin proje ihalelerini Aralık ayı içerisinde inşallah tamamlayacağız. Bu projelerin hayata geçmesi ile 74.500 dekar tarım arazisi sulamaya kavuşacak ve yıllık 112 milyon lira tarımsal gelir elde edilecektir”dedi. (Haber Merkezi)