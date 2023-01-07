Çorum'da 13 kişi işe alınacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çorum Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 13 geçici işçi alacak.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak ve 50 yaşını doldurmamış bayan olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış dahi olsa devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Sungurlu sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ediyor olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı problemi olmaması ve temizlik malzemeler karşı alerjisi bulur hamak.

En az ilkokul mezunu olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.)

Mezun olduğu okul diploması,

Kimlik fotokopisi.

Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu.

Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir).

Varsa hijyen sertifikası fotokopisi,

Sungurlu İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge,