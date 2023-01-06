Çorum'da 34 yaşındaki genç canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum’da 34 yaşındaki torna ustası yaşamına son verdi. Olay dün Çomar Barajı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bunalıma giren Oğuzhan Tatar (34), barajda kendini asarak yaşamına son verdi. Barajda Oğuzhan Tatar'ı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Tatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gencin cenazesi otopsi için hastaneye morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merhumun cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.