Çorum'da 56 bin metre altyapı çalışması yapıldı

Kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu hattındaki bütün eski boruları 2022 yılında yenileyen Çorum Belediyesi 56 bin metre altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Altyapı konusunda önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi sorunlu bölgelerde yoğun bir çalışma dönemi geçirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2022 yılı için planlanan altyapı çalışmaları kapsamında Çorum’u altyapı ağlarıyla ördüklerini söyledi.

Başkan Aşgın, “Çalışma sezonumuzda yer alan tüm işlerimizi tamamlayarak 56 bin metre altyapı yaptık” dedi.

29 BİN METRE İÇMESUYU

Çorumlular’ın daha temiz ve kaynağından suya ulaşabilmeleri için içmesuyuna önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Suyun sağlıklı şekilde musluklara kadar ulaşabilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor” şeklinde belirtti.

Zamanla ekonomik ömrünü tamamlamış asbestli boruların yeni teknoloji olan polietilen borularla değiştirdiklerini dile getiren Başkan Aşgın, yıl içerisinde 29 bin metre içmesuyu hattı çalışması yaptıklarını açıkladı.

27 BİN METRE YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yaptığımız planlamalar ve çalışmalar sayesinde Çorum’umuzun geleceğini inşa ediyoruz. Sağlam ve güçlü bir altyapı ile özellikle hemşehrilerimizin mağduriyetlerini en aza indirmek yağmursularının taşkınlara ve sel su baskınlarına neden olmaması için 2022 yılında 8 bin metre yağmursuyu, şebeke ve ızgara bağlantılarıyla birlikte ise 19 bin metre kanalizasyon çalışması yaptık”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)