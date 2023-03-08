Çorum'da Afet ve Risk Araştırma Komisyonu kuruldu

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nde Afet ve Risk Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan Mart ayı toplantısında Afet ve Risk Araştırma Komisyonu kurulması kararı görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda komisyonda yer alacak üyeler de belirlendi.

Komisyonda, AK Parti’den Ünsal Yeter, Muhammed Murat Kılıçlı, Ubeydullah Ahıskalı, CHP’den ise Ahmet Özdel ve Hüseyin Gazi Uysal yer aldı.

Gündem maddesi hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un deprem bölgesi olduğunu ve çokça riskli alanların bulunduğunu ifade ederek, “Belediye Meclisimize, akil insanlara, bilim insanlarına, bu şehrin tüm katmanlarına, herkese çok ciddi görevler düşüyor. Müteahhid işini doğru yapacak, mühendis doğru çizecek, belediye doğru kontrol edecek. İnşallah şehrimiz risk yönetiminde tüm Türkiye’ye örnek olacak bir süreci yönetecek. Şimdiden komisyon üyelerine başarılar diliyorum. Her zaman onların yanında olacağız. Yarından tezi yok görev dağılımı yapsınlar ve bir projeksiyon belirlesinler. Yol haritası çizsinler”dedi.

Afet ve Risk Araştırma Komisyonu kurulması talebi oy birliği ile kabul edildi.

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