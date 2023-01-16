Çorum'da bir kişi sopayla komalık edildi

Çorum’da kimliği belirsiz kişilerce darbedilen bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.E. (41), Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 10. Sokak’ta 19 UB 241 plakalı otomobilden inen kişilerce sopa ile darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan M.E, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zanlılar, polis ekiplerini görünce geldikleri otomobili de bırakarak olay yerinden kaçtı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, M.E’nin darbedilmesinde kullanılan ve parçalara ayrılan sopa ile kaçan zanlılara ait otomobilde pompalı tüfek, mermi, bıçak ve sopa ele geçirildi.

Hayati tehlikesi bulunan M.E’nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(AA)