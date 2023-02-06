Çorum'da bu bina beşik gibi sallandı

FATİH BATTAR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ı Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum'da da hissedildi. Saat 13.24'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı.

Deprem anında Gazi Caddesi'ndeki Hamoğlu İş Merkezi'nin beşik gibi sallandığını gördüğünü anlatan Adil Nezih Kayışoğlu, binanın yana doğru sallandığını çok net bir şekilde gördüklerini söyledi.

Deprem anında dükkanda bütün ürünlerin sallanmaya başladığını belirten Kayışoğlu; "Deprem anında biz hemen dışarı çıktık. İnsanlar korkuyla dışarı çıkmaya başladı. Tam karşımızdaki binanın beşik gibi sallandığını gördük." dedi