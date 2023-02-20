Çorum'da bu binaların yıkımına başlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da Bahabey Caddesi’nde yerine karakol ve Aile Şiddet Merkezi yapılacağı açıklanan Jandarma Lojmanları’nın yıkımına başlandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan katıldığı bir programda Bahçelievler Karakolu’nu eski yerine getireceklerini açıklamış ve bu kapsamda Kız Meslek Lisesi karşısındaki jandarma lojmanlarının yıkılacağını ve yerine hem karakol hem de Aile Şiddet Merkezi yapılacağını duyurmuştu. Temelinin ise Mart ayında atılacağını ifade etmiş ayrıca Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine İşçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağını dile getirmişti.

Bu kapsamda bugün jandarma lojmanları yıkımına başlandı. Yıkımın ardından karakol binasının yapımı için kısa sürede ihaleye çıkılması ve 2023 yılında yapımına başlanması hedefleniyor.

Bu arada Mart ayında temelinin atılması planlanan Polis Moral Eğitim Merkezi’nin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023, 17:52