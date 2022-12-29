Çorum'da bu köy müjdeli haber bekliyor!

FATİH BATTAR

Bayat’a bağlı Sağpazar köyünde 1992 yılında Sağpazar-1 ve Sağpazar-2 adında iki adet petrol kuyusu açıldığını belirten vatandaşlar, kuyuların yeterli rezerv bulunamadığı gerekçesiyle kapatıldığını öne sürerek, kapatılan petrol kuyularının yeniden araştırılmasını istiyor.

Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan ilçe halkı son günlerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nın ülke genelinde genelinde yaptığı aramalar neticesinde yüksek rezerve sahip petrol ve doğalgaz sahaları keşfetmeye başladığını hatırlattılar. Bulunan sahaların bir çoğunu açılıp üzerine beton dökülen kuyuların oluşturduğunu belirten vatandaşlar “Acaba bir müjde de Bayat'tan gelir mi?” dediler.

Bu konuda Çorum’da siyasilerin girişimde bulunması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “İlçe ve il ekonomisine vereceği katkının yanında ülke ekonomisine de vereceği büyük katkıyı da düşünürsek bu konunun derhal gündeme getirilmesi zorunluluğu ortadadır. Zamanında üniversitelerde bitirme tez konuları olarak ta işlenen ilçemizdeki petrol rezervi tekrar araştırılır ve sonuca ulaştırılırsa belki de sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde de Bayat'tan verir. Büyük umutlarla müjdeli haber bekliyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022, 18:23