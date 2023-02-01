Çorum'da bu köye Tohum Selektör binası yapılıyor

Çorum merkeze bağlı Karacaköy köyüne yapılacak Tohum Selektör binasının ihalesi yapıldı.

Çorum'da bitkisel üretimin temelini oluşturan tohum üretiminin yaygın olarak yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na Sertifikalı Tohum Bereketli Ürün Projesi sunuldu. 745 m² kapalı alana yapılacak olan Tohum Selektör Binası yapım işinin ihalesi Çorum İl Özel İdaresi tarafından 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada; "Çorum'da 50 bin 173 dekar alanda sertifikalı tohum üretimi gerçekleştirilmekte olup, hububat ve baklagil üretiminde toplamda 381.118 dekar alanda 6.458 çiftçimiz sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanmaktadır. İlimizde sertifikalı tohum ekimi yaklaşık %11 oranında bulunmakta, selektör binası yapımı ile birlikte bu oranın %25 seviyelerinin üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Ziraat Odası Başkanlığı tarafından finanse edilen ve 745 m² kapalı alana yapılacak olan Tohum Selektör Binası yapım işine şubat ayı ortalarında başlanacak olup, temmuz ayı içerisinde yapımı tamamlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanmaktadır." denildi.