Çorum'da bu okulun hedefi ilk 500'e girmek

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5 yıldır geleneksel hale getirdiği ‘Yarıyıl Tatil Kampı’nı bu yıl da devam ettirdi.

Yarıyıl kampı ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Yakup Duran; “2018 yılında taşındığımız yeni binamızda fiziki imkanların elvermesiyle birlikte başlattığımız yarı yıl tatil kampına bu sene de istekli ve gönüllü öğrencilerimizle başlamış bulunmaktayız. Geçen sene LGS sınavında elde edilen başarıyı bu sene ve gelecek senelerde de tekrarlamak istiyoruz. Kamp boyunca 9 tane deneme sınavı planladık. Kamp kapsamında öğleden sonra gönüllü öğretmenlerimiz soru çözümleri yapıyor. Akşam ise öğrencilerin birinci dönemdeki eksik kalan yerler zoom platformu üzerinden konu tekrarı yapılıyor. Öğle aralarında gönüllü velilerin öğrenci ve öğretmenlerimize ikramlarda bulunuyor.” dedi

Duran kampta ayrıca sosyal, kültürel ve spor etkinliği düzenleceğini belirtti.

HEDEF İLK 500

Okul Müdür Yardımcısı Ecevit Akyüz ise hedeflerinin bu sene ve gelecek sene elde edilecekleri her türlü başarıyla birlikte Türkiye’deki ilk 500 okul içerisine girmek olduğunu söyledi.

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Demirel de; “Geçen hafta içerisinde yapılan ‘Gönülden Gönüle 4’ şiir ve ilahi dinletisini gerçekleştirdik. Okul dergimizin ikinci sayısı okuyucularıyla buluşmuştur. Sene sonu çıkacak okul gazetemiz Yıldırım Haber’in 9. Sayısı ile başarılarımıza yeni başarılar katacak” ifadelerini kullandı