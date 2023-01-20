Çorum'da bu yol, dört ayrı noktaya ulaştıracak

Çorum Belediyesi Hıdırlık Caddesi’ni Öğretmen Lisesi 1. Cadde’ye bağlayarak, çevre yolunu görmeden 4 ayrı noktaya ulaşımını sağlıyor.

Yeni bağlantı yollarında asfalt serim çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, son olarak Akşemseddin ve Akpınar Caddelerinin devamında bulunan Hıdırlık Caddesinde 30 metrelik asfalt serim çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi, bu yolu Öğretmen Lisesi 1. Caddeye bağlayarak, vatandaşların Şehirlerarası Otobüs Terminali, Çorum Sanayi Sitesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Trafik yoğunluğunu azaltacak yeni yol açma çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Hıdırlık Caddesi ile Öğretmen Lisesi 1. Caddeyi birleştirerek, hemşehrilerimizin çevre yolunu kullanmadan ve trafiğe takılmadan Otobüs Terminali, Çorum Sanayi Sitesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi’ne hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamış olacağız. Durmak yok, aşkla yeni yollar açmaya, gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)