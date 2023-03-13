Çorum'da Ece Holding 15 kişi alacak

Çorum'da Ece Holding bünyesinde hizmet veren İtalyan seramik markası ISVEA, 15 kişi istihdam edecek.

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi'nde yer alan ilana göre, Ece Seramik'ün üretim bölümünde çalıştırılmak üzere 15 beden işçisi alınacak. İşe başvurular 10 Nisan'da sona erecek.

İŞE BAŞVURU ŞARTLARI:

-18-42 yaş aralığında olmak.

-Çorum’da ikamet etmek.

-Beden gücü gerektirecek işleri yapabilmek.

-Kalıcı bir hastalığı ve kronik bir rahatsızlığı(astım, bronşit, bel fıtığı vs.) bulunmamak.

-Takım çalışmasına yatkın olmak.

-Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

ECE HOLDİNG HAKKINDA

Dört lokasyonda toplam 7 üretim tesisi ile 345.000 m2 açık alan 92.000 m2'lik kapalı alanda üretim yapan Ece Holding, 1000 kişiye istihdam sağlıyor. ECE Holding’in amiral gemisi konumundaki ECE Banyo; 44 ülkeye ihracat yapan ve yurt içinde 205 bayiden oluşan dağıtım kanalı ile müşterilerine ulaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 18:44