Çorum'da eller yağmur ve kar için semaya kalktı

Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Türkiye'de 81 ilde Cuma namazında camilerde yağmur ve kar duası yapıldı.

Çorum'da da bütün camilerde cuma hutbesinde kuraklığa dikkat çekilerek, cuma namazı sonrası topluca eller semaya kaldırıldı.

Camileri dolduran binlerce ellerini semaya kaldırarak, “Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte rahman ve rahim olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah’ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah’ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma” diyerek yağmur ve kar yağması için dua etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023, 11:23