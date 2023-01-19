Çorum'da genç anne kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi genç kadın kalbine yenik düştü.

Edinilen bilgilere göre aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Menekşe Kökez(31), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta kalbine yenik düşen Menekşe Kökez'in vefatı hem ailesini hem de ilçe halkını yasa boğarken, merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.