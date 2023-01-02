Çorum'da kaçak suya geçit yok!

Çorum Belediyesi içmesuyu şebekesinde meydana gelen kaçakları tespit ederek şebekeye tekrar kazandırıyor.

Yapılan çalışmalar sayesinde, tonlarca su israfının önüne geçildi.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum Belediyesi bir yandan sağlıklı suyu musluklara ulaştırmak için altyapıyı yenilerken diğer yandan da şebekede meydana gelen su kaçaklarına anında müdahale ediyor.

Belediye ekiplerinin su kaçağı ile mücadelede gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Kayıp kaçak tespit aracımızla yaptığımız çalışama sayesinde 2022 yılında 84 noktada su kaçağı tespit ederek anında müdahale ettik. Yapılan bu tespitler sayesinde boşa akan 1 milyon 306 bin ton suyumuz şebekede kaldı." dedi.

2023 yılında da kayıp kaçak ile mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Su israfının önüne geçmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürüteceğiz." dedi. (Haber Merkezi)