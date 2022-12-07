Çorum'da lise öğrencisi kansere yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum'da 16 yaşındaki lise öğrencisi kansere yenik düştü.
Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fuat Furkan Alkan, 2 yıl önce yakalandığı kansere yenilerek hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gördüğü için eğitime ara veren Alkan, Ankara'da tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hayatının baharında yakalandığı hastalığa yenik düşen lise öğrencisi için Cuma günü okulunda anma etkinliği düzenlenecek. Furkan'ın sınıf arkadaşları ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cuma namazı öncesi Abdülhamit Camii'nde okudukları hatimleri dualayacak.Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 18:52