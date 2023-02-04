Çorum'da motorin ile benzinin fiyatı eşitlendi

Motorinin fiyatı art arda gelen zamlarla 2 lira 35 kuruş birden düşerken; uzun zaman sonra ilk kez motorin ile benzinin fiyatı neredeyse eşitlendi.

Benzinin litre fiyatı Çorum'da ortalama 21.52 liradan, mazotun litresi ise 21.60'dan satılıyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibarıyla rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda art arda indirim yapıldı.

Motorinde geçtiğimiz hafta içinde 68 kuruş, 1 lira 2 kuruş ve 65 kuruş olmak üzere üç kez daha indirim yapılmıştı. Toplamda 2 lira 35 kuruş indirimle birlikte motorinin fiyatı uzun zaman sonra ilk kez benzinden daha ucuz olmuş oldu.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023, 20:45