Çorum'da muhtar cinayeti!

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akçalı Köyü eski muhtarı İsmail E., yeni muhtar Mesut Uzunkaya’yı öldürdü, babasını da ağır yaraladı. Eski muhtar, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akçalı Köyü’nde meydana geldi.

Köyün eski muhtarı İsmail E., henüz bilinmeyen nedenden dolayı yeni muhtar Mesut Uzunkaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski muhtar İsmail E., silahıyla şimdiki muhtar Mesut Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya’ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan muhtar Mesut Uzunkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba Turan Uzunkaya ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra jandarma ekipleri eski muhtar İsmail E.’yi yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.