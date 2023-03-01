Çorum'da OSB'de faaliyet gösteren firma istihdam seferberliği başlattı

FATİH BATTAR

Merkezi İstanbul’da bulunan Çorum’da ise Organize Sanayi’nde faaliyet gösteren Tiryaki Agro, depremden etkilenen ve yeniden hayat kurmaya çalışanlar için istihdam seferberliği başlattı.

Türkiye’nin en büyük tarım şirketlerinden biri olan ve Çorum dahil 9 ilde faaliyet gösteren Tiryaki Agro, kariyer.net üzerinden iş başvurularının başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada; ““Depremden etkilenen ve yeniden hayat kurmaya çalışanlar vatandaşlarımız için istihdam seferberliği kapsamında Tiryaki Agro olarak katkı sağlıyoruz.Deprem bölgelerinde ikamet eden ve iş arayan kişiler Kariyer.Net üzerinden "Genel Başvuru" ilanımıza başvurularını yapabilirler. Başvurunuzu yaparken önyazi bölümüne ikamet ettiginiz şehri ve çalışmak istediğiniz bölümü belirtebilirsiniz. Başvurularda deprem bölgelerinden başvuran adaylar önceliklendirilerek değerlendirilecek; deneyiminiz ve beklentileriniz doğrultusunda gün pozisyonlar için sizlerle iletişime geçilecektir. Genel merkezimiz: Istanbul. Tesislerimiz: Bandirma, Mersin, Giresun, Çorum, Gaziantep, Samsun, Muş ve Tekirdağ" denildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023, 13:31