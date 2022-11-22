Çorum'da protokol krizi!

HALİL ÖZTÜRK

Kadeş Meydanı’nda dün düzenlenen Valilik Turnuvası ve Amatör Spor Kulüpleri Malzeme dağıtım töreninde protokol krizi yaşandı.

Törende Vali Mustafa Çiftçi ile AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan arasında yaşanan tartışma sonrasında AK Parti heyeti tören alanından ayrıldı.

Törende ilk ödülleri vermek üzere futbol branşında dereceye giren takımlar için Vali Mustafa Çiftçi davet edildi. Vali Çiftçi ilk dört sırayı alan takımların kupa ve madalyalarını verdikten sonra oturmak için yerine geçti.

Bu sırada sonraki ödüller için Ahmet Sami Ceylan davet edildi. Bu anonsun ardından Ahmet Sami Ceylan, Vali Mustafa Çiftçi’ye dönerek ‘Bunların hepsini de sen ver’ diyerek sitem etti. Bu arada yapılan karşılıklı konuşmalar devam ederken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Ceylan’ı elinden tutarak törene çağırdı.

Ceylan ilk olarak dördüncü olan takımın madalyalarını verdikten sonra diğer takımların ödüllerini vermeden yeniden protokol bölümüne geçti. Burada da Vali Mustafa Çiftçi ile karşılıklı konuşmalar gergin ortamda devam etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın diğer ödülleri vererek yerine geçti.

Bu gelişmelerin ardından Ahmet Sami Ceylan ve beraberinde törene katılan AK Parti Merkez İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve İl yönetiminden bazı isimler toplu olarak tören alanından ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, 14:36