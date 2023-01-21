Çorum'da seyyar simitçilere nostaljik araba

Çorum'da seyyar simit arabaları Çorum Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ile daha hijyenik ve estetiğe uygun hale getirildi.

Çorum'un farklı yerlerinde faaliyet gösteren seyyar simit arabaları, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yürüttüğü yenileme projesi kapsamında değiştirildi. Kullanım ömrünü tamamlayan, paslanmış ve eski simit arabalarının yerini, hijyenik ve daha estetik simit arabaları aldı. Bu proje ile aynı zamanda simit arabaları kentin tarihi dokusuna uygun bir görünüm kazandı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, seyyar simit araçlarının yenilenerek daha hijyenik hale getirildiğini söyledi. Yağbat, “Belediye Başkanımızın vizyonu doğrultusunda her geçen gün yenilenen ve değişen şehrimize Zabıta Müdürlüğü olarak biz de bir katkıda bulunalım istedik. Vatandaşlarımız hem daha hijyenik şartlarda muhafaza edilmiş simitleri tüketsinler hem de Çorum simidinin güzel kokusuyla birlikte tarihin nostaljik kokusuna da teneffüs etsinler istedik. Güzel bir çalışma oldu. Vatandaşlardan da olumlu tepiler aldık." dedi.

Yağbat, simit arabaları projesinden sonra kestane, sebze-meyve gibi diğer seyyar araçlarına da düzenleme getireceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)