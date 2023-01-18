Çorum'da simit 5 lira oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da simit ve boş pide fiyatına zam yapıldı.

4 liraya satılan 100 gram susamlı simit 5 liraya, 200 gram boş pidenin fiyatı ise 5,5 liraya yükseldi. Fırıncılar zamma gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

Çorum'un simit denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Merkez Simit Fırını'nda bol susamlı gevrek simitler bugün itibariyle 5 TL'den satışa sunuldu. Çorum'da 25 yıldır Ulucami karşısında hizmet veren Merkez Simit Fırını ustası Elvan Ziyan, artan maliyetlerden dolayı zamın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

7 ay önce 4 liradan satışa 100 gram simidin enflasyon ve artan maliyetlerden dolayı Çorum Fırıcılar ve Simitçiler Odası'nın aldığı karar ile 5 liradan satışa sunduklarını belirten Ziyan; "25 yıldır merkez simit olarak hizmet veriyoruz. Bizim simitlerimizde hiçbir katkı maddesi yoktur. Zaten bizim simidimizin kalitesini tadan vatandaşlar başka yerden simit almıyor. Sabah saat 05:00 sırlarında simit üretimine başlıyoruz. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çay ve simittir. Çayın yanında sıcak, taze ve gevrek simit almak isteyen vatandaşlarımız bize geliyor. Ürünlerimiz katkısız ve tamamen doğal. Bliyorsunuz 2022 yılı enflasyon yılı oldu. Bir çok ürünün fiyatı zamlandı. Biz en son 7 ay önce simidi 4 lira yapmıştık ama dükkan kirası, una yapılan zam, çalışan personel derken maliyetler kurtarmamaya başladı. Biz de zam yapmak istemezdik ama şartlar buna zorladı. Bugün itibariyle 100 gram simidi 5 liradan satışa sunmaya başladık." dedi

Öte yandan işlek caddelerde seyyar simit arabasında simit satan esnaf ise 3 liradan satmaya devam ediyor.

EKMEĞE ZAM YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORLAR

Simide yapılan zammın ardından gözler ekmeğe yapılacak zama çevrilirken, Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası'ndan müjdeli haber geldi. Edinilen bilgilere Fırıncılar ve Simitçiler Odası'nın ekmeğe zam yapmak istemedikleri öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023, 13:38