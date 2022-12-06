Çorum'da su ve toplu ulaşıma zam

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’ni 2023 yılı gelir tarifesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi.

Belediye Meclisi’nin 2022 yılı son toplantısı dün yapıldı. Meclis toplantısında Tarife Komisyonu’ndan gelen 2023 yılı Gelir Tarifesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gelir tarifesinde bulunan bazı kalemlerde artışa gidilirken bazıları ise sabit kaldı.

Yeni tarife ile toplu ulaşımda şehir içi tam akıllı kart bileti 5,75 liradan 6,75 liraya, öğrenci akıllı kart bileti ise 4,25 liradan, 4,75 liraya yükseltildi.

Tarifede öğrenci abonmanlarında ise değişikliğe gidilmedi.

Aylık 90 binimlik öğrenci abonmanı 175 lira, sınırsız abonman ise 250 lira olarak sabit kaldı. 10 lira olan OSB hattında da ücret değişikliğine gidilmedi. İki binimlik kart ise 20 TL’den 22 TL’ye yükseltildi. Boş elektronik kartın ücreti de 35 liradan 40 liraya çıkartıldı.

2023 yılı gelir tarifesinde su ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Meskenlerde kullanılan suda, 0-10 ton arası 3,25 liradan 4,90 liraya, 11-20 ton arası 3,65 liradan 5,90 liraya, 21-30 ton arası 3,80 liradan 6,50 liraya, 31 bin ton ve üzeri ise 4 liradan 7,25 liraya yükseltildi.