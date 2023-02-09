Çorum'dan deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü tır kaza yaptı

Çorum’dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü tır kaza yaptı.

Çorum Belediyesi’ne ait çekici tır, ekskavatörü deprem bölgesine ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinden Çorum’dan yola çıktı.

Belediye'den edindiğimiz bilgilere göre, Mustafa Kaya’nın kullandığı tır Kayseri Pınarbaşı Kavşağı’nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Tır sürücü Mustafa Kaya kazadan yara almadan kurtulsa da iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamış olmanın büyük üzüntüsünü yaşadı.

Kaza sonrası tır sürücü Mustafa Kaya’yı telefonla arayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaza yaptığı halde depremzedeleri düşünen tır sürücüsünün sözleri, Başkan Aşgın’ı duygulandırdı.

Aşgın “Kazaya değil deprem bölgesinde bir iş makinesinin eksik çalışacak olmasına üzülüyorum” diyen tır sürücünü teselli etti. Aşgın, bölgeye yeni iş makineleri göndermeye devam edeceklerini söyledi.



