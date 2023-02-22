Çorum eski Emniyet Müdürü hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

2003-2009 yılları arasında Çorum’da emniyet müdürü olarak görev yapan İsmail Karaman, hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İSMAİL KARAMAN KİMDİR?

İlk görev yeri olan Çorum'da, 1971 yılında komiser muavini olarak göreve başlayan İsmail Karaman, 7 yıl görev yaptığı kente 2003 yılında İl Emniyet müdürü olarak tekrar atandı. Yaklaşık 6 yıldır Çorum Emniyet Müdürü olarak görev yapan Karaman 41 yıllık meslek hayatını ilk görev yeri olan Çorum'da noktaladı. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, 18:08